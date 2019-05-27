Колобков не считает третье место сборной России по хоккею на ЧМ провальным результатом

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков не считает, что сборная России по хоккею провалила чемпионат мира, заняв на турнире третье место. Такое мнение он в понедельник высказал журналистам.

Российские хоккеисты в субботу со счетом 0:1 уступили финнам и не смогли выйти в финал чемпионата мира. В составе сборной Финляндии присутствовали два представителя клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в то время как российская команда более чем наполовину укомплектована игроками сильнейшей хоккейной лиги мира. В воскресенье россияне в серии буллитов победили чехов в матче за бронзовые медали.

"Я не считаю, что наша команда провалила турнир, завоевав бронзовые медали. У финнов очень сильная команда, которая тактически грамотно подготовлена. Наша команда стремилась к победе, делала все для этого, но побеждать всегда невозможно, главное - сделать правильные выводы из поражения. С Федерацией хоккея России мы посмотрим, какие были допущены ошибки", - сказал Колобков.

"Если бы в спорте все складывалось так, как мы хотим, мы бы всегда побеждали и было бы неинтересно. Хоккей - командная игра, хотя звезды тоже важны. Но побеждает тактика, выполнение тренерской установки. Как болельщик, я расстроен, но с точки зрения развития спорта ничего страшного я не вижу", - добавил он.