Колобков надеется, что футбольный "Спартак" справится с внутриклубными проблемами

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков надеется, что московский клуб "Спартак" сумеет уладить внутриклубные проблемы, которые мешают команде показывать высокие результаты в чемпионате России по футболу. Об этом он в понедельник рассказал журналистам.

ЦСКА опередил "Спартак" в борьбе за четвертое место в чемпионате России по футболу

Чемпионат России сезона-2018/19 завершился в воскресенье, по его итогам "Спартак" занял пятое место. В середине сезона на посту главного тренера команды Олег Кононов сменил итальянца Массимо Карреру, под руководством которого красно-белые в 2017 году стали чемпионами страны.

"Очень хочу, чтобы "Спартак" не только обрел свою игру, но и спокойствие. Происходящее внутри клуба, как мне кажется, сейчас мешает команде спокойно готовиться и выступать", - сказал Колобков.

Большая часть болельщиков "Спартака" требует от руководства клуба разорвать контракт с капитаном команды Денисом Глушаковым, которого обвиняют в том, что он устроил в команде заговор против Карреры.

Четвертое место ЦСКА в чемпионате России Колобков объяснил тем, что после прошлого сезона состав армейской команды сильно обновился. "ЦСКА очень серьезно обновился. Чемпионат они начали хорошо, но жалко, что не попали в Лигу чемпионов, чего хотят все команды. Но у ЦСКА очень серьезные перспективы", - заметил он.

Чемпионом России стал петербургский "Зенит".