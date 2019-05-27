Шестая ракетка мира Квитова снялась с Roland Garros из-за травмы руки

"Я очень разочарована, но вынуждена сообщить вам, что я отказываюсь от участия в "Ролан Гаррос", я чувствую боль в левой руке в течение нескольких последних недель. Прошлой ночью я сделала снимок МРТ, который показал, что мне станет хуже, если я сыграю сегодня. Два года назад я возобновила выступления именно на "Ролан Гаррос", поэтому я действительно расстроена, что не смогу сыграть в этом году. Это действительно трудное решение, но я желаю всем успешного турнира и уже не могу дождаться возвращения в 2020 году", - написала Квитова.

В декабре 2016 года спортсменка стала жертвой нападения грабителя. Злоумышленник, который впоследствии был признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений и незаконном проникновении в жилище, проник в квартиру Квитовой в чешском городе Простеёв, представившись работником коммунальных служб, и приставил нож к горлу спортсменки. Теннисистка схватила оружие, лезвие которого врезалось в ее левую руку (Квитова - левша - прим. ТАСС). Спортсменка получила повреждения сухожилий, травмы всех пяти пальцев и двух нервов, она прошла лечение и вернулась на корт спустя полгода.

В 2019 году Квитова приняла участие в 10 турнирах, выиграв соревнования в Сиднее и Штутгарте, на Открытом чемпионате Австралии - 2019 она дошла до финала. Квитова является двукратной победительницей Уимблдона, шестикратной обладательницей Кубка Федерации и бронзовым призером Олимпийских игр в одиночном разряде (2016). За карьеру она выиграла 27 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), занимает шестое место в рейтинге WTA.