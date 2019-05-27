Колобков выделил Семака и Чалова по итогам чемпионата России по футболу

Чемпионат России сезона-2018/19 завершился в воскресенье, победу в турнире одержал петербургский "Зенит". ЦСКА стал четвертым, 21-летний Чалов с 15 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата.

"Если говорить про лучшего игрока, то мне нравится Чалов в ЦСКА, он провел сезон не совсем ровно, но он еще молодой. Артем Дзюба? Он очень хороший игрок и лидер, чего в футболе всегда не достает, он может повести за собой команду, но выделять спортсменов я не очень люблю, если нет очевидной кандидатуры. Но Чалов мне понравился", - сказал Колобков.

"Очень рад за Семака, российского тренера, "Зенит" под его руководством по делу стал чемпионом. Не смогу назвать его лучшим тренером сезона, но он мне импонирует как специалист, тренер, человек. У него очень серьезные перспективы", - отметил он.

Открытием сезона министр считает тульский "Арсенал", который занял шестое место и благодаря победе вице-чемпиона страны "Локомотива" в Кубке России получил дополнительную квоту для участия в Лиге Европы. "Чемпионат получился очень интересным, боевым, в нем изначально не было одного лидера. Интрига была, и она сохранялась до последних туров", - заметил он.