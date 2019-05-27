СМИ: футболист "Челси" Канте пропустит финал Лиги Европы из-за травмы

ТАСС, 27 мая. Полузащитник английского футбольного клуба "Челси" француз Н'Голо Канте пропустит финальный матч Лиги Европы против лондонского "Арсенала" из-за травмы. Об этом сообщила в понедельник "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Guardian.

Встреча пройдет 29 мая в Баку на стадионе "Олимпийский".

По информации издания, Канте получил травму колена во время тренировки. Медицинский штаб команды проведет обследование, чтобы выявить характер повреждения игрока. Отмечается, что он стал четвертым футболистом клуба, который пропустит финал Лиги Европы. Ранее сообщалось, что из-за повреждений в предстоящем матче не смогут принять участия защитник Антонио Рюдигер и полузащитники Каллум Хадсон-Одои и Рубен Лофтус-Чик.

Канте перешел в "Челси" в 2016 году из "Лестера". В нынешнем сезоне он провел 52 матча во всех турнирах, забив пять голов и отдав четыре передачи. В составе "Челси" полузащитник становился двукратным чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии. В составе сборной Франции футболист выиграл чемпионат мира в 2018 году.