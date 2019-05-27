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Единая лига ВТБ

Президент БК ЦСКА в ближайшее время обсудит продление контракта с тренером Итудисом

Андрей Ватутин заявил ТАСС, что пока для переговоров не было времени
Главный тренер ЦСКА Димтрис Итудис и президент армейского клуба Андрей Ватутин Валерий Шарифулин/ТАСС
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Главный тренер ЦСКА Димтрис Итудис и президент армейского клуба Андрей Ватутин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин в ближайшее время проведет переговоры о продлении контракта с главным тренером Димитрисом Итудисом, к которому проявляют интерес клубы из Европы и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом Ватутин рассказал ТАСС в понедельник.

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Контракт 48-летнего Итудиса с ЦСКА истекает по окончании сезона. После победы в Евролиге 19 мая греческий тренер заявил ТАСС, что подпишет новый контракт с армейским клубом, если поступит предложение.

"Итудис подтвердил свой класс победой в "Финале четырех" Евролиги. Понятно, что к нему есть интерес и из Европы, и, насколько я слышал, из Национальной баскетбольной ассоциации, - сказал Ватутин. - Деталей не знаю, я не его агент, но в ближайшее время мы обсудим планы. Пока даже не было времени", - сказал Ватутин.

Греческий специалист возглавляет ЦСКА с июня 2014 года.

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