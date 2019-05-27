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Лига Европы

СМИ: игрокам "Арсенала" не разрешат выйти на финал ЛЕ в майках с фамилией Мхитаряна

Комплекты формы, используемые до, во время и после игры, должны быть утверждены УЕФА

ТАСС, 27 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не позволит игрокам английского футбольного клуба "Арсенал" выйти на финальный матч Лиги Европы, который пройдет в Баку, в футболках в поддержку армянского полузащитника команды Генриха Мхитаряна. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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"Арсенал" принял решение не заявлять 30-летнего футболиста на финальный матч Лиги Европы. При этом УЕФА заявлял, что обеспечит безопасность Мхитаряну и поможет в получении визы и оформлении прочих документов для въезда в Азербайджан.

Футболисты "Арсенала" обсуждали возможность выйти на разминку перед матчем в футболках с фамилией Мхитаряна. Однако, как сообщает Daily Mail, комплекты формы, используемые до, во время и после матча, должны быть утверждены УЕФА.

Финал Лиги Европы пройдет 29 мая. Соперником "Арсенала" будет другой английский клуб - "Челси".

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