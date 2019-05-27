Прядкин: чемпионат России по футболу по интриге входит в шестерку лучших в Европе

"Весенняя часть чемпионата РПЛ прошла в ожесточенной бескомпромиссной борьбе как за еврокубки, так и за место в стыковых матчах, до последнего тура не было известно, кто примет там участие, - сказал Прядкин. - Мы стабильно отстояли шестое место в рейтинге европейского футбола. Каждый год у нас меняется чемпион, по сути, в топ-5 чемпионатах одни и те же чемпионы, а у нас интрига, думаю, динамика будет развиваться. С учетом возможных реформ еврокубков очень здорово, что мы сохранили шестое место, нам это критически важно".

Президент РПЛ отметил, что все 240 матчей чемпионата прошли строго в соответствии с регламентом и нормами, признав вместе с тем, что были и форс-мажоры. "Очень здорово, что мы постарались от регламента никуда не отступать, - сказал он. - 20,4% - прирост зрителей, около 17 тыс. болельщиков на матче в среднем. Очень здорово, что после чемпионата мира нам удалось подхватить зрительский интерес, это заслуга клубов, которым нужно содействовать, нельзя опускаться ниже этих норм".