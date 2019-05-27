Прядкин: чемпионат России по футболу по интриге входит в шестерку лучших в Европе

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Завершившийся в воскресенье чемпионат России по футболу до 30-го тура сохранял интригу, по этому параметру турнир входит в шестерку лучших в Европе. Такое мнение журналистам в понедельник высказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.
В воскресенье стало известно итоговое положение команд в турнирной таблице чемпионата России.
"Весенняя часть чемпионата РПЛ прошла в ожесточенной бескомпромиссной борьбе как за еврокубки, так и за место в стыковых матчах, до последнего тура не было известно, кто примет там участие, - сказал Прядкин. - Мы стабильно отстояли шестое место в рейтинге европейского футбола. Каждый год у нас меняется чемпион, по сути, в топ-5 чемпионатах одни и те же чемпионы, а у нас интрига, думаю, динамика будет развиваться. С учетом возможных реформ еврокубков очень здорово, что мы сохранили шестое место, нам это критически важно".
Президент РПЛ отметил, что все 240 матчей чемпионата прошли строго в соответствии с регламентом и нормами, признав вместе с тем, что были и форс-мажоры. "Очень здорово, что мы постарались от регламента никуда не отступать, - сказал он. - 20,4% - прирост зрителей, около 17 тыс. болельщиков на матче в среднем. Очень здорово, что после чемпионата мира нам удалось подхватить зрительский интерес, это заслуга клубов, которым нужно содействовать, нельзя опускаться ниже этих норм".
"Показатели безопасности улучшились, почти на 28% снизилось использование пиротехники, снижается количество сотрудников органов на матчах", - резюмировал Прядкин.
Занявшие первое и второе места в таблице "Зенит" и "Локомотив" выступят в Лиге чемпионов начиная с группового турнира, ставший третьим "Краснодар" начнет выступление с третьего квалификационного раунда. Занявший четвертую строчку ЦСКА напрямую попал в основную сетку Лиги Европы, "Спартак" начнет выступление во втором по значимости еврокубковом турнире с третьего отборочного раунда, а тульский "Арсенал" - со второго. В Футбольную национальную лигу (ФНЛ) вылетели махачкалинский "Анжи" и красноярский "Енисей", в новом сезоне их заменят "Тамбов" и "Сочи". В стыковых матчах за право сыграть в премьер-лиге встретятся "Крылья Советов" и "Нижний Новгород", а также "Уфа" и "Томь".