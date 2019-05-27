Президент Зенита": клуб будет бороться за выход из группы в Лиге чемпионов

"Лига чемпионов - состязание самого высокого уровня, все клубы высокого класса, несмотря на то, какую страну они представляют, - сказал Медведев. - Там нет слабых соперников, каждый матч - это большая битва, большое сражение. Могу пообещать болельщикам, что "Зенит" будет бороться в каждом матче за выход из группы, а дальше посмотрим".

"Этот сезон, несмотря на то, что мы никому не уступали лидерство, был непростым, потому что после такого же успешного старта, как годом раньше, перед зимним перерывом отрыв стал сокращаться, было несколько неудач. Но после перерыва команда очень уверенно играла, не проигрывала, мы играли вничью с основными конкурентами, выиграли в Краснодаре в очень красивом и потрясающем матче. "Зенит" смог этим создать запас, благодаря которому команда стала чемпионом за три тура до конца чемпионата. Мы первый раз стали чемпионами в воздухе, в то время, когда закончился матч "Арсенала" (туляки на своем поле обыграли "Локомотив" со счетом 2:0 и лишили соперника математических шансов догнать "Зенит" - прим. ТАСС)", - добавил Медведев.

Президент клуба отметил, что победа в чемпионате России далась непросто. "Здесь не должно складываться впечатления, что это легкий успех. Команда искала свою игру и нашла ее, после паузы демонстрируя разнообразный и очень красивый футбол. Поздравляю болельщиков с окончанием сезона, начинаем подготовку к новому", - заключил он.