Президент ФК "Зенит" Медведев отметил рекордную посещаемость матчей команды

На стадионе "Газпром-Арена" по ходу сезона был установлен рекорд посещаемости отдельно взятой встречи - матч "Зенита" с ЦСКА в 28-м туре чемпионата России посетило 61 494 человека. Второй результат этого стадиона и всего чемпионата - 61 467 зрителей на игре "Зенит" - "Спартак". "Зенит" стал чемпионом России сезона-2018/19.

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Матчи футбольного клуба "Зенит" в минувшем сезоне посетило рекордное количество зрителей на стадионе в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сказал в понедельник президент петербургского клуба Александр Медведев.

"Спортивный итог - это чемпионство, которым мы очень гордимся, и рады вместе со всеми болельщиками, поддерживавшими "Зенит" в Петербурге и по всей стране, - сказал Медведев. - Но помимо спортивных успехов, нас очень радуют успехи в области посещаемости. На футболе у нас было рекордное количество зрителей - 1 млн 119 тысяч 896 человек, и для нас важен каждый болельщик, поэтому мы называем такие точные цифры. Это очень приятный рекорд, потому что он не только российский, это выше, чем в европейских чемпионатах".

"Этими цифрами можно гордиться, и мы хотели бы, чтобы такая посещаемость была и на других наших современных стадионах: в Москве, Сочи, Саранске, Ростове-на-Дону, где отличные стадионы и люди тоже любят футбол и приходят на игры. Главное, чтобы команды радовали болельщиков и боролись независимо от того, на каком месте они находятся", - добавил Медведев.

Самым посещаемым национальным чемпионатом из пятерки ведущих в сезоне-2018/19 стал немецкий (43,3 тысячи в среднем за матч), следом расположились первенства Англии (38,2), Испании (26,9), Италии (24,9) и Франции (22,8). Средняя посещаемость чемпионата России по итогам прошедшего сезона составила 16,8 тысячи человек.