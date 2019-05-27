Прядкин: использование VAR обойдется каждому клубу РПЛ приблизительно в 15 млн рублей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Использование видеоассистента рефери (VAR) в чемпионате России по футболу обойдется каждому клубу лиги приблизительно в 15 млн рублей. Об этом журналистам заявил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

"Осталось одно заседание, рабочая группа должна собраться 1 июня, и мы поставим точку, - сказал Прядкин. - Мы пришли к выводу, что надо запускать в начале этого сезона. Учитывая, что времени немного, решили использовать децентрализованное использование VAR, то есть пункт будет на каждом стадионе, а потом будет централизованный командный пункт в Москве".

"Сейчас последние цифры согласуются, четыре компании сделали свои предложения, мы согласовываем ценовые пределы. Приблизительно каждому клубу это обойдется в 15 млн рублей, возможно, это завышенные цифры, клубы рассчитывают на эти цифры. Я думал, что начнем со второго круга, но потом появилась возможность запустить раньше, думаю, ко второму кругу перейдем к централизованному использованию. Мы надеемся, что клубы не понесут большую финансовую нагрузку", - добавил глава РПЛ.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз подал заявку на использование VAR в переходных матчах за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне. Также система использовалась в полуфинальных матчах и на финале Кубка России сезона-2018/19.