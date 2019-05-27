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Футбол в России

Прядкин: сезон-2019/20 станет последним, в котором клубы РПЛ смогут играть на чужой арене

В следующем сезоне "Тамбов" будет проводить свои матчи на арене в Саранске
Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин Николай Галкин/ТАСС
Описание
Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Футбольные клубы, которые не могут играть на домашнем стадионе, не будут допускаться до участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) начиная с сезона-2020/21. Об этом журналистам заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

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В следующем сезоне в высшем дивизионе чемпионата России будет играть "Тамбов", который начнет сезон в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена". В первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Тамбов" проводил домашние встречи на стадионе "Спартак", который будет реконструирован.

"Играть у себя они ["Тамбов"] не будут, - сказал Прядкин. - Это последний сезон, когда клуб может использовать не свою арену. Будет внесен соответствующий параграф - если нет своего стадиона, клуб не будет допущен, это позиция президента РФС, исполкома. "Тамбову" мы разрешили играть, потому что не было такого пункта, они начнут играть в Саранске, а потом вернутся, если получат сертификат соответствия".

"Тамбов" в турнирной таблице первенства ФНЛ занял первое место. Также в премьер-лигу вышел "Сочи".

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