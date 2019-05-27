Глава Федерации шахмат России: оба финалиста этапа Гран-при FIDE в Москве достойны победы

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Оба финалиста московского этапа Гран при Международной шахматной федерации (FIDE) - Ян Непомнящий и Александр Грищук - достойны итоговой победы и их матч будет фантастическим. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Призовой фонд соревнований составляет €130 тыс.

"Уже сейчас могу сказать, что победила Россия и российские шахматы. Мы очень гордимся, что в финале встречаются два наших гроссмейстера, - сказал Филатов. - Они выдающиеся шахматисты и оба достойны победы. Фантастическим удовольствием будет смотреть за ходом их финала", - сказал Филатов.

Гран-при FIDE - 2019 состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в поединке за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Московский этап Гран-при завершится 29 мая.