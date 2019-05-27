Биатлонист Цветков намерен вернуться в сборную России и выступить на чемпионате мира

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Чемпион мира по биатлону 2017 года в эстафетной гонке Максим Цветков, по решению тренеров не попавший в состав сборной на сезон-2019/20, намерен пройти осенний отбор и добиться права выступать на этапах Кубка мира и мировом первенстве в итальянской Антерсельве. Об этом Цветков в понедельник рассказал ТАСС.

Цветков на этапах Кубка мира пять раз становился обладателем золотых наград в эстафетных гонках, в активе 27-летнего спортсмена есть также победа в масс-старте на этапе Кубка мира - 2017/18 в Тюмени. В минувшем сезоне он выступал на этапах Кубка мира в немецких Рупольдинге и Оберхофе. Наивысший результат - золото в эстафетной гонке в Оберхофе. В трех личных гонках Цветков не поднимался выше 24-го места и по итогам сезона не был включен в состав основной команды.

"Сейчас я нахожусь на сборе в Крыму и готовлюсь к сезону с командой ЦСКА, в дальнейшем буду тренироваться с командой из своего региона, - заметил Цветков. - Тренируюсь в таком же режиме, как и год назад в составе сборной, в какой-то степени мне сейчас легче. Я не нахожусь в команде и не испытываю такого напряжения. Но задача у меня одна - отобраться в состав сборной и выступать на этапах Кубка мира, а также на мировом первенстве, которое пройдет в Антерсельве".

Спортсмен признался, что сейчас его больше всего волнует вопрос, как будет проходить отбор в сборную. "Пока никакого регламента нет, скорее всего, он появится только в сентябре. И только тогда будет понятно, как и к чему готовиться. И это меня немного беспокоит, потому что в прошлом году все было понятно заранее", - сказал Цветков.

"Еще во время подготовки к прошлому сезону я чувствовал себя не совсем так, как обычно, - продолжил собеседник ТАСС. - Такое физическое состояние сказалось и на результатах отбора. Но к "Ижевской винтовке" мне удалось подойти в хорошей форме. Но потом, когда были пики формы, мне не удавалось стартовать, я очень много пропустил".

"В прошлых сезонах с декабря по март у меня постоянно были старты, а в последнем оказалось все по-другому. Сезон получился абсолютно разобранным, мне было непонятно, к чему готовиться. Не было никакой конкретики. Я считаю, что я контакт потерял с тренерами, и поэтому у меня ничего не получилось", - заключил Цветков.