Прядкин: РПЛ учтет климатические условия при составлении календаря на новый сезон

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) при составлении календаря на сезон-2019/20 будет учитывать различные факторы, среди которых климатические условия проведения матчей. Об этом журналистам сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
"До 31 мая мы получим окончательные предложения клубов. Мы хотели бы получить пожелания клубов, ведь мы идем им навстречу. Есть ряд критериев, которые мы будем учитывать, особенно климатические. 6 июня, когда у нас будет заседание, рассмотрим календарь нового сезона", - сказал Прядкин.
"Есть решение общего собрания, если мы видим, что ряд матчей попадает в регионы с холодным климатом зимой, то волевым решением лига может заменить ту или иную игру, которая не будет соответствовать принятым климатическим условиям. Все равно накладки будут, но будем сразу реагировать", - добавил он.
Также президент РПЛ высказался по поводу возможных преференций при составлении календаря для команд, которые выступают в еврокубках.
"Юрий Семин (главный тренер серебряного призера чемпионата России "Локомотива" - прим. ТАСС) каждый год жалуется, я устал объяснять. Когда будет увеличение лиги, то мы будем использовать резервный день - среду", - заявил он.
Спортивный директор премьер-лиги Виктор Пышкин также высказался по вопросу гипотетических поблажек для команд, которые будут представлять Россию в Лиге чемпионов и Лиге Европы. "Локомотив" будет играть с 9-го тура со второго дня на третий, с третьего дня на четвертый. Сделать недельный цикл невозможно - для этого нужно занимать место с седьмого по 14-е", - отметил он.