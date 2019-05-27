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Roland Garros

Российский теннисист Ватутин проиграл в первом круге Roland Garros

Спортсмен уступил французу Корентену Муте со счетом 4:6, 6:7 (6:8), 4:6

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Российский теннисист Алексей Ватутин уступил французу Корентену Муте в первом матче Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже, общий призовой фонд соревнований составляет €42,66 млн.

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Встреча завершилась поражением 26-летнего россиянина со счетом 4:6, 6:7 (6:8), 4:6. В следующем круге Муте сыграет против победителя матча между аргентинцами Гвидо Андреоцци и Гвидо Пельей.

Для Ватутина этот матч стал первым в карьере в основной сетке турниров серии Большого шлема. Спортсмен обыграл в квалификации австрийца Херальда Мельцера, француза Уго Гастона и украинца Сергея Стаховского. В этом году теннисист принимал участие в 15 турнирах, лучшим результатом стал четвертьфинал на турнире в немецком Кобленце, где россиянин уступил итальянцу Джанлуке Магеру. Ватутин занимает 212-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня.

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