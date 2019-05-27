{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

РПЛ собирается представить новый кубок чемпиона России до начала сезона

Предыдущий трофей перешел на вечное хранение "Зениту"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) работает над тем, чтобы до начала сезона-2019/20 представить новый внешний вид кубка, который получит чемпион страны. Об этом журналистам сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

На эту тему
Пятый титул "Зенита" и прорыв "Краснодара". Завершился 27-й чемпионат России по футболу

"Есть ряд рабочих вариантов облика кубка РПЛ, он будет презентован, - сказал Прядкин. - Мы рассматриваем варианты внутри [лиги] и постараемся, чтобы перед стартом нового сезона он уже стоял".

Предыдущий чемпионский кубок перешел на вечное хранение в "Зенит", поскольку для команды из Санкт-Петербурга этот титул стал пятым. Это условие прописано в специальном регламенте РПЛ.

Сезон-2019/20 в российском футболе стартует 6 июля матчем за Суперкубок страны, в котором встретятся "Зенит" и "Локомотив". Игра пройдет на реконструированном стадионе "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" в Петровском парке. Матчи первого тура нового чемпионата планируется провести 14 июля.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
ФК "Томь" будет бороться за выход в РПЛ, несмотря на финансовые трудности
В стыковых матчах за право участвовать в Российской премьер-лиге томский клуб сыграет с "Уфой"
Читать полностью