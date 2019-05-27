Клуб КХЛ "Ак Барс" продлил контракт с нападающим Данисом Зариповым

ТАСС, 27 мая. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" подписал новый контракт с российским нападающим Данисом Зариповым. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба "Ак Барса".

Контракт с 38-летним игроком рассчитан на один год. В предыдущем сезоне Зарипов провел за "Ак Барс" 51 матч и набрал 34 очка (9 шайб + 25 передач).

"Очень рад, что Татарстан и "Ак Барс" в очередной раз выразили мне доверие, - приводит слова Зарипова пресс-служба клуба. - Я буду делать все возможное, чтобы следующий сезон получился не таким, как предыдущий. На мой взгляд, команда сейчас подобралась боевая, неплохая, многие ребята еще не выигрывали в своей карьере и горят идеей о победах. У меня есть силы, я не раз говорил о том, что чем больше выигрываешь, тем больше хочется, мы будем работать весь сезон, чтобы вернуть кубок в Казань".

Зарипов играл за "Ак Барс" с 2008 по 2013 и с 2017 по 2019 годы. В общей сложности хоккеист провел в составе "Ак Барса" 382 матча КХЛ и набрал 319 (144+175) очков. В составе казанского клуба Зарипов трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018). Также с 2013 по 2017 год нападающий представлял магнитогорский "Металлург", в составе которого провел 301 матч КХЛ, забросил 124 шайбы и отдал 138 результативных передач.

В составе национальной сборной России хоккеист стал трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014). Также в его активе серебро и бронза мировых первенств.