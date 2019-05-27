Чемпионат России по сноуборду в 2020 году может пройти в Сочи

СОЧИ, 27 мая. /ТАСС/. Всесезонный курорт "Горки Город" в Красной Поляне Сочи может принять чемпионат России по сноуборду в акробатических и параллельных дисциплинах в 2020 году, инфраструктура и продолжительность горнолыжного сезона позволяют тренироваться здесь российским спортсменам в мае - июне. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба курорта.

По информации пресс-службы, делегация Федерации сноуборда России (ФСР) посетила с инспекцией "Горки Город". "Целью посещения и осмотра уникальных климатических зон Цирк-2 и Цирк-3, где находятся зоны катания и сноупарк, стала организация на базе курорта тренировочного процесса для сборных ФСР в подготовительный период весной - летом, а также проведение в мае следующего года чемпионата России по сноуборду", - говорится в сообщении.

По итогам работы специалисты оценили готовность курорта к проведению масштабных соревнований. "Инфраструктура и технические параметры горнолыжных склонов позволяют курорту рассчитывать на проведение весной 2020 года соревнований уровня финала чемпионата России по сноуборду в акробатических и параллельных дисциплинах. Качественный сервис, инфраструктура, логистика, а также уникальная для России продолжительность горнолыжного сезона на курорте в совокупности дают возможность тренироваться нашим спортсменам на объектах "Горки Город" в мае-июне", - цитирует пресс-служба курорта президента Федерации сноуборда России (ФСР) Дениса Тихомирова.