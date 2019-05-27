Прядкин: РПЛ не станет закрытой после введения критериев по лицензированию

Начиная с сезона-2019/20 РПЛ будет принимать участие в лицензировании клубов. На данный момент есть два критерия, по которым будут оцениваться команды, претендующие на участие в премьер-лиге - инфраструктурный и кадровый.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Чемпионат России по футболу, несмотря на введение критериев при лицензировании для клубов со стороны Российской премьер-лиги (РПЛ), не станет закрытым соревнованием. Об этом журналистам сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

"Вы знаете, что РФС [Российский футбольный союз] всегда смотрел за финансами, а не мы. Здорово, что нам доверили ряд критериев. Очень здорово, что мы будем разбираться в финансах, чтобы [клубы] не выходили, а потом думали бы над тем, как жить. Лига закрытой от этого не будет, считаем, у нас есть все условия, чтобы все клубы РПЛ соответствовали всем условиям", - сказал Прядкин.

По мнению президента РПЛ, в таких условиях можно работать с болельщиками и заполнять стадионы. "Соответствующее финансовое вознаграждение клубам за такую работу будет. Те клубы, у которых заполняемость выше 50 процентов, получат восемь процентов от доходов лиги за сезон", - добавил он.

Помимо двух вышеназванных критериев, в дальнейшем планируется добавление третьего - финансового.

"Сейчас рабочая группа РПЛ вместе с РФС его обсуждает, - сказал директор по развитию РПЛ Евгений Савин. - Может быть, к следующему сезону будут определены финансовые критерии, чтобы клубы, которые выходят в РПЛ хотя бы на один сезон, знали, на какие деньги они будут существовать". Кроме того, Савин сообщил об ужесточении требований по вместимости и комфортабельности стадионов.