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Roland Garros

Россиянка Павлюченкова проиграла в первом раунде Roland Garros

Спортсменка уступила Мэнди Минелле из Люксембурга со счетом 4:6, 2:6
Анастасия Павлюченкова EPA-EFE/RONALD WITTEK
Описание
Анастасия Павлюченкова
© EPA-EFE/RONALD WITTEK

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла Мэнди Минелле из Люксембурга в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

Матч продолжался 1 час 17 минут и завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу 33-летней Минеллы, занимающей 100-е место в мировом рейтинге. В следующем круге люксембургская теннисистка сыграет против победительницы встречи между Луксикой Кумкхум (Таиланд) и Анастасией Севастовой (Латвия).

Павлюченковой 27 лет, ее высшим достижением на Roland Garros является выход в четвертьфинал (2011). В рейтинге Женской теннисной ассоциации она занимает 44-е место.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд составляет €42,66 млн.

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