"Арсенал" и "Челси" вернули более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Футбольные клубы "Арсенал" и "Челси" вернули более 6000 билетов на финал Лиги Европы, большинство из которых уже реализовано Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Ранее британская газета The Sun сообщала, что "Арсенал" и "Челси" не смогли продать в общей сложности около 5,5 тыс. билетов. Всего каждому клубу было выделено около 6 тыс. билетов, что представляет собой менее 10% от общей вместимости стадиона, на котором пройдет финал Лиги Европы. Отмечается, что те билеты, которые вернут клубы, будут выставлены на продажу, их смогут приобрести местные зрители.

"Порядка шести тысяч билетов было возвращено совместно двумя клубами. И большинство этих билетов уже перепродано местным болельщикам в Азербайджане. Мы уверены, что оставшиеся будут также реализованы, так как спрос на финальный матч очень высок", - заявили в пресс-службе УЕФА.

Решающий матч Лиги Европы между английскими "Арсеналом" и "Челси" пройдет 29 мая в Баку на стадионе "Олимпийский". Основными причинами отказа болельщиков от покупки билетов называются транспортные проблемы. Руководство УЕФА отреагировало на претензии

"Арсенала" и "Челси", заявив, что поможет найти "более дешевые решения" для болельщиков, направляющихся на стадион "Олимпийский", который вмещает 69 870 человек.