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Черноусов завоевал серебро Кубка мира в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м

Победу одержал представитель Индии Саурабх Чаудхари, третьим стал китаец Пан Вэй

ТАСС, 27 мая. Россиянин Артем Черноусов завоевал серебряную медаль в стрельбе с 10 метров из пневматического пистолета на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Мюнхене. Россиянин набрал 243,8 балла.

Победу одержал представитель Индии Саурабх Чаудхари (246,3), установив мировой рекорд. Предыдущий рекорд принадлежал также 17-летнему индийцу (245,0). Замкнул тройку призеров олимпийский чемпион китаец Пан Вэй (220,7).

Черноусов является чемпионом мира 2018 года в миксте, серебряным призером в личных соревнованиях и бронзовым медалистом в команде.

Этап Кубка мира в Мюнхене завершится 31 мая.

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