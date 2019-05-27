Черноусов завоевал серебро Кубка мира в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м

ТАСС, 27 мая. Россиянин Артем Черноусов завоевал серебряную медаль в стрельбе с 10 метров из пневматического пистолета на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Мюнхене. Россиянин набрал 243,8 балла.

Победу одержал представитель Индии Саурабх Чаудхари (246,3), установив мировой рекорд. Предыдущий рекорд принадлежал также 17-летнему индийцу (245,0). Замкнул тройку призеров олимпийский чемпион китаец Пан Вэй (220,7).

Черноусов является чемпионом мира 2018 года в миксте, серебряным призером в личных соревнованиях и бронзовым медалистом в команде.

Этап Кубка мира в Мюнхене завершится 31 мая.