Главный тренер тульского "Арсенала" Черевченко подписал новое соглашение с клубом

ТАСС, 27 мая. Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что новые соглашения также подписали помощники Черевченко: старший тренер Игорь Семшов, помощник главного тренера Валерий Климов, тренер вратарей Сергей Кращенко и тренер по физической подготовке Михаил Соловей. Контракты рассчитаны на один год.

Черевченко возглавил "Арсенал" в ноябре 2018 года, под руководством 44-летнего специалиста клуб занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2018/19 и завоевал право выступить во втором квалификационном раунде Лиги Европы.