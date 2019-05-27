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Футбол в России

Главный тренер тульского "Арсенала" Черевченко подписал новое соглашение с клубом

Соглашение со специалистом заключено сроком на один год
Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко
© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 27 мая. Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что новые соглашения также подписали помощники Черевченко: старший тренер Игорь Семшов, помощник главного тренера Валерий Климов, тренер вратарей Сергей Кращенко и тренер по физической подготовке Михаил Соловей. Контракты рассчитаны на один год.

Черевченко возглавил "Арсенал" в ноябре 2018 года, под руководством 44-летнего специалиста клуб занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2018/19 и завоевал право выступить во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

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