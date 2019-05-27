Футболист Игорь Денисов покинул "Локомотив"

"Решение было взвешенным. Переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу. В клубе высоко ценят вклад Игоря в победы "Локомотива". Игорь - вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории клуба и в сердцах наших болельщиков", - сказал генеральный директор столичной команды Василий Кикнадзе.

35-летний Денисов в свою очередь поблагодарил руководство команды, тренерский штаб, сотрудников клуба, партнеров по команде и болельщиков: "Я признателен "Локомотиву" за возможность играть в клубе, который ставит перед собой самые высокие цели, борется за трофеи, участвует в Лиге чемпионов. Сегодня наши пути расходятся, но время, проведенное в команде, всегда буду вспоминать с теплотой. Благодарю всех, кто был рядом - руководство и сотрудников клуба, администраторов, медиков, партнеров по команде, тренерский штаб и особенно Юрия Павловича Семина, к которому я отношусь с большим уважением. Отдельное спасибо болельщикам, которые приняли меня таким, какой я есть, ваша поддержка - моя самая главная победа".

Денисов перешел в "Локомотив" из столичного "Динамо" 31 августа 2016 года, за это время он провел в составе команды 93 матча в различных турнирах, забив три мяча и отдав три результативные передачи. Вместе с "Локомотивом" футболист стал чемпионом России сезона-2017/18, а также двукратным обладателем Кубка России (2016/17, 2018/19). В составе национальной сборной России Денисов провел 54 матча.