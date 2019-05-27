Силвиньо стал главным тренером французского футбольного клуба "Лион"

ТАСС, 27 мая. Бывший футболист "Барселоны" и "Манчестер Сити" Силвиньо возглавил французский "Лион". Об этом сообщила в понедельник "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

В заявлении также отмечается, что на пост спортивного директора клуба был назначен Жуниньо Пернамбукано, ранее выступавший за "Лион".

Силвиньо в 2016 году вошел в тренерский штаб олимпийской сборной Бразилии по футболу, завоевавшей впоследствии золото на Играх. До этого специалист работал ассистентом главного тренера в бразильских "Крузейро", "Спорт Ресифи", "Наутико" и "Коринтианс", а также в итальянском "Интере".

В прошедшем сезоне чемпионата Франции "Лион" занял третье место, набрав 72 очка, и вышел в Лигу чемпионов.