Гроссмейстер Непомнящий считает, что упустил шансы в первой партии финала Гран-при FIDE

Первая партия московского этапа Гран-при между Непомнящим, который играл черными фигурами, и еще одним россиянином Александром Грищуком завершилась с ничейным результатом. Вторая партия пройдет во вторник. Призовой фонд соревнований составляет €130 тыс.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий упустил несколько шансов на победу во время первой партии финала Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Такое мнение Непомнящий в понедельник высказал ТАСС.

"Я был хорошо готов, одна из идей сработала, а Саша сыграл не лучшим образом, получил неприятную позицию. Долго искал варианты, как вскрыть игру, но по разным причинам мне они не нравились, Саша неплохо защищался. Мне можно было сыграть чуть более резко, но уж как получилось, хотя какие-то шансы я сегодня упустил. Можно было продолжить играть, но я не видел особых перспектив и согласился на ничью", - сказал Непомнящий.

"Саша пытался меня сегодня удивить, но не сумел. Завтра будет сложная партия с сильным соперником, нужно хорошо сыграть", - добавил 28-летний гроссмейстер.

Гран-при FIDE - 2019 состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в поединке за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.