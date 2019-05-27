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Этап Гран-при FIDE в Москве

Грищук: Непомнящий в первой партии финала Гран-при FIDE был хорошо готов к редкому дебюту

В первой партии решающей стадии турнира шахматисты сыграли вничью

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Александр Грищук отметил хорошую подготовку своего соотечественника Яна Непомнящего в первой партии финала Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Москве. Об этом Грищук рассказал журналистам.

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Первая партия московского этапа Гран-при FIDE между Грищуком и Непомнящим завершилась вничью, Грищук играл белыми фигурами. Вторая партия пройдет во вторник.

"Ян был очень хорошо подготовлен к очень редкому дебютному варианту, было такое ощущение, что этот вариант - единственное, к чему он готовился. Понятно, что это не так, но возникло впечатление, словно за 10 минут до партии он именно этот вариант повторял. И был хорошо готов, а я через 10 минут после начала партии уже и не мечтал о выигрыше", - отметил 35-летний Грищук.

Гран-при FIDE - 2019 состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в поединке за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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Этап Гран-при FIDE в Москве
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