Грищук: Непомнящий в первой партии финала Гран-при FIDE был хорошо готов к редкому дебюту

Первая партия московского этапа Гран-при FIDE между Грищуком и Непомнящим завершилась вничью, Грищук играл белыми фигурами. Вторая партия пройдет во вторник.

"Ян был очень хорошо подготовлен к очень редкому дебютному варианту, было такое ощущение, что этот вариант - единственное, к чему он готовился. Понятно, что это не так, но возникло впечатление, словно за 10 минут до партии он именно этот вариант повторял. И был хорошо готов, а я через 10 минут после начала партии уже и не мечтал о выигрыше", - отметил 35-летний Грищук.

Гран-при FIDE - 2019 состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в поединке за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.