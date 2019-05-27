Первый канал покажет матч сборных России и Сан-Марино по футболу в отборе Евро-2020

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Сан-Марино будет показан в прямом эфире на Первом канале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала.

Встреча состоится 8 июня в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена", который принимал матчи чемпионата мира 2018 года. Начало игры - 19:00 мск.

После двух туров отборочного турнира команда под руководством Станислава Черчесова занимает второе место в группе I, набрав три очка. На первой строчке располагаются бельгийцы (6 очков). Позиции с третьей по шестую занимают команды Казахстана (3), Кипра (3), Шотландии (3) и Сан-Марино (0).

Чемпионат Европы 2020 года станет первым, который пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов в 12 странах. Одним из городов - хозяев турнира станет Санкт-Петербург, где пройдут три матча группового этапа и четвертьфинал.