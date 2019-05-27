Чемпионка мира по художественной гимнастике Семенова дисквалифицирована за допинг

ТАСС, 27 мая. Чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике Александра Семенова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Срок дисквалификации отсчитывается с 12 ноября 2018 года. 20-летняя Семенова признана виновной в нарушении пункта 2.1 "Общероссийских антидопинговых правил" ("Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена").

Семенова является чемпионкой мира 2014 года, двукратной чемпионкой Европы 2014 года в многоборье и упражнениях с тремя мячами и двумя лентами, а также серебряным призером европейского первенства в финалах с десятью булавами.