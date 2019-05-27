"Слован" отказался от участия в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 27 мая. Клуб "Слован" из Братиславы отказался от участия в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в следующем сезоне по финансовым причинам. Об этом сказал член совета директоров словацкой команды Юрай Широки-младший, чьи слова приводит портал hokej.sk.

В мае пресс-служба КХЛ сообщила ТАСС, что клуб не имеет денежных средств, необходимых для участия в лиге в сезоне-2019/20. Однако 24 мая чешские СМИ сообщили, что "Слован" продолжит выступать в КХЛ, а главным тренером клуба станет чешский специалист Владимир Ружичка, о подписании контракта с которым объявят 27 мая.

"Мы не нашли инвестора, чтобы продолжать выступление в лиге. Мы уже уведомили об этом руководство КХЛ", - сказал Широки.

"Слован" провел в КХЛ семь сезонов (2012-2019), дважды сумев выйти в плей-офф (2012/13, 2015/16), но ни разу команда не смогла преодолеть первый раунд Кубка Гагарина. Сезон-2018/19 клуб закончил на последнем месте в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 33 очка в 62 матчах, команда пропустила 213 шайб (в среднем - 3,44 шайбы за матч).