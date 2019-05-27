Баскетболисты "Химок" обыграли УНИКС и вышли вперед в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Баскетболисты подмосковных "Химок" победили казанский УНИКС со счетом 91:64 в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Химках.

Самым результативным игроком встречи стал российский защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 26 очков. Швед также стал первым из всех игроков в истории Единой лиги ВТБ, который реализовал 100 трехочковых бросков в плей-офф. В составе УНИКСа наибольшее количество очков набрал американский разыгрывающий Эррик МакКоллум - 15.

Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу "Химок". В первом матче УНИКС обыграл "Химки" со счетом 96:91, во второй встрече "Химки" одержали победу над казанским клубом со счетом 103:98.

Следующий матч команды проведут 29 мая в Химках. В другой полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и санкт-петербургским "Зенитом" со счетом 2-0 ведет столичный клуб, третий матч пройдет в четверг в Санкт-Петербурге.