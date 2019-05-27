Астахов: Швед заслуженно получил приз самого ценного баскетболиста сезона Единой лиги ВТБ

В понедельник баскетболисты подмосковных "Химок" победили казанский УНИКС со счетом 91:64 в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Химках. Самым результативным игроком встречи стал Швед, набравший 26 очков. Он также стал первым из всех игроков в истории Единой лиги ВТБ, который реализовал 100 трехочковых бросков в плей-офф.

"Алексей - заслуженный MVP сезона. Он лидер нашего клуба, лидер сборной, лучший российский игрок. Очень рады за Алексея и поздравляем его", - сказал Астахов.

Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу "Химок". В первом матче УНИКС обыграл "Химки" со счетом 96:91, во второй встрече "Химки" одержали победу над казанским клубом со счетом 103:98.

"Мы прилетели домой после двух игр в Казани, готовились к этой игре и очень хотели выиграть, - признался Астахов. - При своих зрителях всегда играешь активнее, а сегодня был полный стадион. Нам, конечно, в Казань не хочется возвращаться. Но каждая игра в серии плей-офф, как новая история. Разница в счете в сегодняшнем матче не говорит ни о чем".

Следующий матч команды проведут 29 мая в Химках. В другой полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и санкт-петербургским "Зенитом" со счетом 2-0 ведет столичный клуб, третий матч пройдет в четверг в Санкт-Петербурге.