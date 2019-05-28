"Вашингтон" начал сбор фактов инцидента после появившегося видео с хоккеистом Кузнецовым

ТАСС, 28 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" начал сбор фактов после обнародованного скандального видео с участием россиянина Евгения Кузнецова. Об этом сообщает пресс-секретарь команды, слова которого приводит в Twitter корреспондент Washington Post Изабель Хуршудян.

В понедельник в интернете появилось видео, на котором Кузнецов, находясь в номере отеля, разговаривает по телефону, а на расположенном рядом с ним столе рассыпан белый порошок. Хоккеист в своем заявлении, которое опубликовало издание "Спорт-Экспресс", отметил, что видео снято в 2018 году в Лас-Вегасе (США) после победы "Вашингтона" в Кубке Стэнли. Российский хоккеист подчеркнул, что "никогда не употреблял наркотики" и "готов пройти медицинскую экспертизу", чтобы снять подозрения.

"В настоящее время мы находимся в процессе сбора фактов и пока не будем давать комментарии", - сказал пресс-секретарь "Вашингтона".

Кузнецов на прошедшем чемпионате мира в Словакии в составе сборной России стал бронзовым призером турнира. Также на его счету два золота мировых первенств (2012, 2014) и еще две бронзы (2016, 2017). Россиянин выступает в составе "Вашингтона" с сезона-2013/14, за это время он провел 416 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 337 очков (101 гол + 236 результативных передач), в плей-офф на счету 27-летнего россиянина 70 игр и 57 очков (24+33). В 2018 году столичный клуб стал обладателем Кубка Стэнли.