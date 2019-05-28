КДК РФС в 2018 году вынес штрафов на 25,5 млн рублей

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) в 2018 году вынес штрафов на сумму более 25,5 млн рублей. Об этом говорится в материалах РФС, поступивших в распоряжение ТАСС.

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Общая сумма штрафов составила 25 552 500 рублей. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) оштрафованы на 15 665 000 рублей, Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) - 5,038 млн рублей, Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) - 2,603 млн рублей, молодежного первенства РПЛ - 211 тысяч рублей, участники матчей Олимп - Кубка России и Суперкубка России - 2,008 млн рублей.

Также отмечается, что штрафы в женском футболе составили 27,5 тысячи рублей.

Комитет по этике РФС в 2018 году вынес штрафов на 120 тысяч рублей.

В 2018 году комитет провел три заседания, было вынесено два штрафа, применена одна дисквалификация, а также одно замечание и запрет на участие в любой деятельности, связанной с футболом.

Во вторник в Москве проходит конференция РФС.