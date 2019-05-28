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Футбол в России

Около 800 врачей, футболистов и тренеров прошли образовательный курс РУСАДА

Соответствующие сертификаты получили все тренеры клубов РПЛ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Около 800 врачей, футболистов и тренеров прошли специальный онлайн-курс Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом говорится в отчете Российского футбольного союза (РФС) за 2018 год, который был предоставлен на конференции организации.

Конференция РФС проходит во вторник в Москве.

Отмечается, что соответствующие сертификаты получили все тренеры клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) и Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Данное обучение стало обязательным условием для успешного прохождения лицензирования клубами РПЛ и ФНЛ.

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