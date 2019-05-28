РФС запланировал увеличение финансирования региональных федераций в 2020 году

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Рост доходов Российского футбольного союза (РФС) позволит в 2020 году увеличить финансирование региональных футбольных федераций. Об этом на конференции Российского футбольного союза (РФС) заявил президент организации Александр Дюков.

Конференция РФС проходит во вторник в Москве.

"РФС ведет активную работу по привлечению дополнительных негосударственных источников финансирования. В 2019 году запланирован рост доходов, которые будут направлены на реализацию программ развития футбола и на финансирование региональных футбольных федераций. В 2020 году, я уверен, мы сможем увеличить их финансирование", - заявил Дюков.