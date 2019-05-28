В Испании несколько человек задержаны за организацию договорных футбольных матчей

МАДРИД, 28 мая. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала нескольких предполагаемых членов преступной группировки, которая занималась организацией договорных футбольных матчей. Об этом сообщила во вторник газета El Mundo.

По ее информации, речь идет о матчах первого и второго дивизионов. Согласно источникам, во время операции задержаны несколько футболистов, в том числе экс-игрок мадридского "Реала" Рауль Браво, который, как предполагается, являлся лидером группировки.

Всех задержанных подозревают в причастности к преступной организации, коррупции и отмывании средств.