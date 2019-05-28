Конференция РФС утвердила бюджет организации на 2019 год

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) планирует заработать в 2019 году 4,473 млрд рублей. Об этом на конференции РФС заявил генеральный секретарь организации Александр Алаев.

"РФС планирует заработать 4,473 млрд рублей. Планируется, что расходы составят 4,482 млрд рублей", - сказал Алаев.

В материалах, которые поступили в распоряжение ТАСС, отмечается, что от продажи прав на телетрансляции РФС планирует заработать 790 млн рублей, от взаимодействия со спонсорами и рекламодателями - 2,234 млрд рублей. Доходы от реализации билетов должны составить 153 млн рублей, прочие доходы - 30 млн рублей. Целевые доходы РФС (программы ФИФА и УЕФА, целевые программы сторонних организаций, лицензирование, сертификация и взносы) составят 1,116 млрд рублей.

Расходы РФС на сборные команды в 2019 году составят 1,937 млрд рублей. При этом в отчете о деятельности РФС говорится, что в 2018 году организация потратила на сборные вдвое больше запланированного: бюджет должен был составить 1,216 млрд рублей, но по факту составил 2,427 млрд рублей. Разница составила 1,211 млрд рублей.

Чистая прибыль РФС за 2018 год составила 166 млн рублей. "Это означает увеличение доходов на треть. Основная часть доходов пришлась на мероприятия, связанные с чемпионатом мира. Также стоит отметить, что стабилизировались кредиторская и дебиторская задолженности. Дебиторская задолженность на 1 января 2019 года составила почти 420 млн рублей, задолженность по кредитам и займам - 150 млн рублей", - прокомментировал глава контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко.