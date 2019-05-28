Игнашевич покинул тренерский штаб молодежной команды ЦСКА

ТАСС, 28 мая. Московский футбольный клуб ЦСКА объявил на своем официальном сайте об уходе Сергея Игнашевича из тренерского штаба молодежной команды.

В сезоне-2018/19 бывший защитник и капитан клуба входил в штаб молодежного состава, главным тренером которого является Андрей Аксенов. О том, где продолжит карьеру 39-летний специалист, не сообщается.

"Прославленный защитник Сергей Игнашевич, который был частью армейского клуба с 2004 года, принял решение покинуть ЦСКА, - говорится в сообщении. - Мы благодарим его за годы, отданные красно-синим цветам, и желаем успеха в тренерской карьере".

Игнашевич в составе ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА (2005) и пять раз выиграл чемпионат России. Он является рекордсменом лиги по количеству побед в финале Кубка России (шесть в ЦСКА и один раз в "Локомотиве"), семь раз выигрывал Суперкубок России. Всего защитник выиграл 21 трофей, из которых 18 - в составе ЦСКА.

В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы - 2008. Игнашевич объявил о завершении карьеры после домашнего чемпионата мира 2018 года, на котором он помог национальной команде дойти до 1/4 финала.