Футболист Погребняк готов остаться в "Урале" еще на один сезон

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Урал" 35-летний Павел Погребняк, контракт которого заканчивается летом 2019 года, готов подписать новое однолетнее соглашение. Об этом сообщил ТАСС во вторник президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

"И Бикфалви будет играть, и Годзюр, и Емельянов, их договоры давно переписаны, заключены дополнительные соглашения, - сказал Иванов. - По селекции мы видим, как будем вступать в следующий сезон".

"Что касается Погребняка, он, скорее всего, останется. С ним разговаривал наш спортивный директор - Павел готов остаться еще на год, а мы готовы продолжить сотрудничество с ним", - добавил президент "Урала".

Погребняк является воспитанником московского "Спартака", за основную команду красно-белых он играл с 2001 по 2005 год. В 2006-м перешел в "Томь", а через год - в "Зенит", с которым стал чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА сезона-2007/08 (в том розыгрыше поделил звание лучшего бомбардира турнира с итальянцем Лукой Тони - по 10 голов) и Суперкубка УЕФА, а также Суперкубка России. В 2008 году Погребняк перешел в немецкий "Штутгарт", за который выступал с 2009 по 2012 год. В 2012 году он также был в аренде в английском "Фулхэме".

Из "Фулхэма" нападающий перешел в английский "Рединг" (2012-2015), по информации ряда британских СМИ, после вылета "Рединга" из премьер-лиги россиянин стал самым высокооплачиваемым игроком второго по силе английского дивизиона. В период с 2015 по 2018 год форвард выступал за московское "Динамо", в январе 2018 года клуб расторг с ним контракт. С февраля 2018 года футболист выступал за клуб Ленинградской области "Тосно", с которым он стал обладателем Кубка России. В июне после расформирования "Тосно" Погребняк стал свободным агентом, в августе подписал контракт с "Уралом".

За "Урал" Погребняк провел в нынешнем сезоне 14 матчей, забил три гола. В составе сборной России Погребняк выступал с 2006 по 2012 год, сыграв 33 матча и забив восемь мячей.