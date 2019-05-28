Симонян: болельщикам "Спартака" нужно набраться терпения в ожидании хорошей игры

"Кононов проработал менее полугода, за это время сразу игру не поставишь, нужно подождать. В "Краснодаре" у него команда играла сразу в комбинационный футбол, остро, мы же это видели, - сказал Симонян. - Приняв новую команду с ней, наверное, сразу успеха не добьешься, все скажет новый сезон. Но какова будет трансферная политика, вот это вопрос, те игроки, с которыми подписывают контракты, должны быть способны сделать команду чемпионом".

"На сегодняшний день и пятое место сгодится, ну что делать, а вот как пройдет селекция - это уже компетенция руководства клуба, куда мы не вмешиваемся. Я не критикан, но у команды должна быть поставлена игра, контроль мяча, владение, обострение, создание голевых ситуаций - все должно быть взаимосвязано, это уже компетенция тренера. Каррера выиграл звание чемпиона, но я его обвинял и во многих проигрышах, когда команда пропускала на последних двух минутах, и не один матч, я насчитал около семи, в чем главная вина тренера", - добавил Симонян.

Болельщики красно-белых в этом сезоне провели несколько акций протеста в ответ на решение руководства уволить с поста главного тренера команды Карреру, при котором "Спартак" в сезоне-2016/17 стал чемпионом России. Также большому числу поклонников московского клуба не нравится, что капитаном команды является Денис Глушаков, поскольку он якобы причастен к решению уволить Карреру.

"В наше время ситуация, подобная той, которая произошла с Денисом Глушаковым, не могла случиться. Привожу пример работы Николая Старостина, если бывали какие -то вопросы, а не бывает такого, чтобы команда все время была на взлете, мы собирались в "Лужниках". Западная трибуна была заполнена болельщиками, на беговой дорожке стоял стол, мы садились и разговаривали, отвечали на все вопросы, разъясняли людям, что и как, почему тот играет, этот не играет, и так далее, - сказал Симонян. - Если доверили руководство Федуну и главному тренеру, то надо ему доверять, а здесь пошла обоюдная острота между болельщиками и Глушаковым, Денис себя повел неправильно, надо находить общий язык с болельщиками, ведь они болеют, приходят на трибуны, хотя, наверное, есть некоторые потусторонние лица, которые влияют и на них тоже, не буду расшифровывать кто это".