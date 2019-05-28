Футболист "Крыльев Советов" Самедов может продолжить карьеру в Азербайджане

ТАСС, 28 мая. Полузащитник самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Самедов не исключает возможности продолжения карьеры в одной из команд Азербайджана. Слова футболиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание Azerisport.

Футболист Самедов: мог поиграть в Испании, но о своей карьере не жалею

34-летний футболист не знает, будет ли продлевать контракт с самарской командой. Ранее он сообщил ТАСС, что может завершить спортивную карьеру в этом году.

"Я ничего не исключаю. Сборная - это отдельная история, а в качестве игрока одного из клубов - вполне возможно. Мне сложно сейчас об этом говорить, многое будет зависеть от ситуации, но, повторюсь, такой вариант вполне возможен, почему бы и нет", - сказал Самедов.

В сезоне-2018/19 Самедов провел за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Ранее он играл за команды "Спартак", "Москва", "Динамо" и "Локомотив". В составе "Спартака" он становился чемпионом России (2016/17), обладателем Кубка (2003) и Суперкубка России (2017), вместе с "Локомотивом" он трижды становился обладателем Кубка России (2007, 2015, 2017). За национальную команду Самедов выступал с 2011 года, он принял участие в 53 матчах, в которых забил семь голов.