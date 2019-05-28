Дюков: внедрение Fan ID должно пройти с минимальной нагрузкой для болельщиков

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Проект по внедрению паспортов болельщика (Fan ID) в российском футболе должен реализовываться с минимальной нагрузкой для желающих посетить стадион. Такое мнение после конференции Российского футбольного союза (РФС) высказал глава организации Александр Дюков.

"Fan ID неплохо себя зарекомендовал на чемпионате мира, - сказал Дюков. - Это был лучший чемпионат по обстановке на трибунах и безопасности, Fan ID был одним из инструментов, который позволил провести чемпионат мира на таком высоком уровне, поэтому будем продолжать работать в этом направлении. Мы заинтересованы в том, чтобы этот проект был реализован с минимальной нагрузкой для болельщиков, чтобы им не надо было посещать дополнительные центры. Технологии развиваются, многое можно сделать дистанционно", - сказал он, признав, что вопрос требует доработки.

Дюков считает, что система должна быть выстроена таким образом, "чтобы переход на Fan ID не потребовал от болельщиков дополнительных усилий, чтобы на стадион было комфортно заходить".