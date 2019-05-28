РФС разбирается в ситуации с задержанием фаната "Локомотива" перед финалом Кубка России

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) проводит разбирательство в связи с задержанием в Самаре около 50 болельщиков "Локомотива" перед финалом Олимп - Кубка России. Об этом по итогам конференции союза рассказал журналистам во вторник президент РФС Александр Дюков.

Финал Кубка России проходил 22 мая на "Самаре-Арене". Перед игрой полиция задержала около полусотни болельщиков столичного клуба в одном из баров, о чем сообщили на странице фанатов "Локомотива" в Twitter.

"У нас есть эта информация, мы проводим внутреннее разбирательство, выводы будут сделаны. Были совершены большие усилия, чтобы финал получился красочным, чтобы все понравилось. Не хотелось бы, чтобы это все сопровождалось такими инцидентами, которые доставляют болельщикам неудобства. Решения будут приняты позднее", - сказал Дюков.

"Локомотив" стал восьмикратным обладателем трофея, обыграв "Урал" со счетом 1:0.