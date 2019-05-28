{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Roland Garros

Дарья Касаткина вышла во второй раунд Roland Garros

Она в двух сетах обыграла итальянку Жасмин Паолини
Дарья Касаткина Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Дарья Касаткина
© Петр Ковалев/ТАСС

ПАРИЖ, 28 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла итальянку Жасмин Паолини в матче первого раунда Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

На эту тему

Встреча завершилась победой посеянной под 21-м номером Касаткиной со счетом 6:2, 6:3. Паолини пробилась на турнир через квалификацию, она занимает 210-е место в мировом рейтинге.

В следующем раунде Касаткина сыграет против победительницы матча между Моникой Пуиг (Пуэрто-Рико) и Кирстен Флипкенс (Бельгия).

22-летняя Касаткина принимает участие в Открытом чемпионате Франции в третий раз, в 2018 году она добралась до стадии четвертьфинала, это ее высшее достижение на турнирах Большого шлема.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд составляет €42,66 млн.

Теги
Roland Garros
Футбол в России
Российский футбольный союз продолжит работу с советом болельщиков при президенте РФС
Совет был создан в 2017 году
Читать полностью