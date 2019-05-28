НХЛ отказалась проводить предсезонные матчи в Китае осенью 2019 года

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказалась от проведения выставочных предсезонных матчей в Китае осенью 2019 года из-за логистических проблем на территории страны. Об этом сообщил заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли, слова которого приводит пресс-служба организации

НХЛ проводила предсезонные игры в Китае последние два года. Отмечается, что лига столкнулась со сложностями при организации матчей из-за празднования 70-й годовщины образования КНР. При этом планируется проведение выставочных матчей в Китае в 2020 году.

"Это не означает, что мы приостанавливаем работу по своей стратегии в Китае, наоборот, мы собираемся удвоить усилия и расширить свое присутствие в этой стране. Надеемся, что летом эту страну посетят некоторые наши хоккеисты, представители лиги и профсоюза игроков. Мы продолжим вкладываться в развитие хоккея на местах, в хоккейные программы в школах, чтобы помочь развитию детского хоккея в стране", - сказал Дэйли.

В прошлом году "Бостон" и "Калгари" проводили два выставочных матча на территории Китая, а в сезоне-2017/18 в рамках азиатского турне встречались "Лос-Анджелес" и "Ванкувер".