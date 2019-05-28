Серебряный призер Кубка России в метании молота Палкина осталась недовольна результатом

СОЧИ, 28 мая. /ТАСС/. Метательница молота Софья Палкина осталась недовольна своим результатом на Кубке России по легкой атлетике, где она заняла второе место. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Во вторник в Сочи стартовал Кубок России по легкой атлетике. Палкина показала результат 69,85 метра. Елизавета Царева стала первой (71,17 м), третье место заняла Анна Пронкина (63,75 м).

"Не совсем довольна результатом, но хорошо, что попытки стали стабильнее. Можно было и лучше, но это начало сезона, посмотрим, что будет дальше. На тренировках за 70 метров не получалось метнуть, был примерно такой же результат как и сегодня, но я рассчитывала, что на соревнованиях полетит дальше", - сказала Палкина.

"Планирую участвовать во всех соревнованиях, плюс у меня будет молодежный чемпионат Европы, который, наверное, станет самым главным стартом для меня. Следующий старт будет в Жуковском", - добавила 20-летняя спортсменка.

Кубок России по легкой атлетике завершится 29 мая.