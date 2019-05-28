Тренер: выступление на Европейских играх поможет проверить готовность дзюдоистов к ОИ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Выступление российских дзюдоистов на Европейских играх в Минске поможет проверить готовность спортсменов к крупным соревнованиям и набраться опыта. Такое мнение высказал ТАСС во вторник главный тренер мужской сборной России по дзюдо Хасанби Таов.

"Самым важным стартом этого сезона для нас является чемпионат мира, но Европейские игры тоже очень важные соревнования. В Минске выступит хорошая российская команда, в нее вошли как опытные спортсмены, так и много молодых дзюдоистов, например, Арман Адамян и Инал Тасоев. Перед Олимпийскими играми мы проверим молодых ребят на Европейских играх, посмотрим, насколько они готовы к такому турниру. Они наберутся опыта", - сказал Таов.

"Наши основные соперники - спортсмены из Франции, Германии, Грузии, Азербайджана, в других странах также есть по два-три хороших дзюдоиста. Но мы можем составить им достойную конкуренцию, задачи на турнир самые высокие", - добавил Таов.

Результаты турнира пойдут в зачет рейтинговой гонки за право участия в Олимпиаде в Токио. Победители состязаний получат по 700 очков, серебряные призеры - по 490, бронзовые - по 350.

На первых Европейских играх в Баку сборная России по дзюдо завоевала три золотые, серебряную и четыре бронзовые медали и заняла первое общекомандное место.

Соревнования дзюдоистов в рамках Европейских игр пройдут с 22 по 25 июня. Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.