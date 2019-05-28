ФК "Сахалин" выиграл зону "Восток", но отказался от выхода в первый дивизион

ТАСС, 28 мая. "Сахалин" занял первое место в зоне "Восток" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), но команда не сыграет в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в следующем сезоне.

Во вторник состоялся последний тур первенства. "Сахалин" набрал 47 очков после 20 матчей. Клуб не будет играть в чемпионате первого дивизиона из-за того, что не подавал заявку на получение лицензии для участия в ФНЛ.

Второе место с 45 очками в зоне "Восток" занял омский "Иртыш", клуб подавал заявку на лицензию Российского футбольного союза (РФС), но получил отказ из-за невыполнения обязательных критериев.

Команды зоны "Восток" не поднимались дивизионом выше с сезона-2013/14.